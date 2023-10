information fournie par France 24 • 16/10/2023 à 16:21

Soum Bill vient de triompher au Trianon et la Côte d’Ivoire était avec lui sur scène à Paris. Il est l'invité de Claudy Siar pour son dernier album "Impérial". Au programme également, une rencontre avec Chéri Samba, l'artiste superstar de RDC. Depuis l’ouverture de son premier atelier à Kinshasa en 1975, Chéri Samba peint, illustre et affine son style. Il est devenu l’un des peintre les plus adulés du continent africain. Et un hit pour terminer : "Yeah" des rappeuses Vicky R et Chilla.