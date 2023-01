"À l'Affiche Planète Afro" : "La dissociation", fiction métaphysique dans la France d'aujourd'hui

information fournie par France 24 • 02/01/2023 à 16:00

"À l'Affiche Planète Afro" reçoit la philosophe franco-congolaise Nadia Yala Kisukidi, qui publie "La dissociation", son premier roman. Ce livre interroge la question de l'identité et la place des noirs en Europe comme minorité. Son personnage principal est une jeune femme noire et naine. À force d'humiliations et de violences, elle développe le don de la "dissociation" qui permet de séparer son corps de son esprit.