À l'Affiche Planète Afro : Fally Ipupa donne en exclusivité le nom de son nouvel album

information fournie par France 24 • 17/10/2022 à 16:06

Claudy Siar reçoit la star congolaise Fally Ipupa, qui donnera un concert exceptionnel le 29 octobre à Kinshasa. L'artiste dévoile en exclusivité le nom de son prochain album, qui sortira le 2 décembre : "Formule 7". La choriste et chanteuse guyanaise Valérie Tribord sort, elle, son premier album solo, "Mon voyage", une somme de son parcours de choriste et superstar. Enfin, retour sur le décès de MikaBen, l’un des artistes les plus célèbres d'Haïti, qui s'est effondré ce week-end sur la scène de l'Accor Arena de Paris lors d'un concert du groupe Carimi.