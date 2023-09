"À l'Affiche" 100 % séries : la vie de Bernard Tapie à l’écran

information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 14:39

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Nina Masson passent en revue l’actualité des séries. Parmi les nouveauté, on retrouve "Tapie", une mini-série en sept épisodes pour revenir sur la vie de l’homme d’affaires français qui a défrayé la chronique dans les années 1980. "Irrésistible", une comédie romantique avec la chanteuse Camélia Jordana dans le premier rôle et "Djihad sur l’Europe", une série-documentaire retraçant la genèse du jihadisme, à visionner gratuitement sur Arte.tv, sont également à l'honneur.