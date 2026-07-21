Des dizaines de Palestiniens déplacés se rassemblent devant une clinique mobile dans le camp de réfugiés de Nousseirat, à Gaza, attendant d'être examinés et soignés dans le cadre de l'initiative humanitaire "Chevalier Galant 3" des Émirats arabes unis.
A Gaza, une clinique mobile fournit des soins essentiels aux déplacés
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