information fournie par France 24 • 22/04/2024 à 16:40

À 50 jours des élections européennes, le chef de l'État sort de sa réserve et entre dans la bataille. Il prononcera jeudi un discours à la Sorbonne pour "rattraper son électorat" et venir en aide à la tête de liste Valérie Hayer qui "patine dans les sondages", explique notre chroniqueuse politique Flore Simon. Trop peu et trop tard pour rattraper le RN ?