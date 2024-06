information fournie par France 24 • 05/06/2024 à 14:16

Au programme de ce numéro 100 % cinéma de À l'Affiche et à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement, nous vous proposons de voir ou revoir quatre films sur la bataille de Normandie : "Le jour le plus long" de Darryl Zanuck (1962), "Patton" de Franklin J. Schnaffer (1970), "Au-delà de la gloire" de Samuel Fuller (1980) et "Il faut sauver le soldat Ryan" de Steven Spielberg (1998).