information fournie par France 24 • 03/06/2024 à 18:11

Entre le Débarquement du 6 juin 1944 et la Libération de Paris le 25 août, eut lieu la Bataille de Normandie : trois mois de combats acharnés entre les Alliés et la Wehrmacht. Entre les bombardements lourds sur les villes, les tirs d’artillerie incessants et les corps à corps dans la poche de Falaise-Chambois, la Normandie fût ravagée et les civils pris au piège. Les Alliés remportèrent cependant une victoire stratégique qui changea le cours de l’Histoire.