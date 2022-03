60 ans des accords d'Evian : "le passé entre la France et l'Algérie est utilisé comme un levier diplomatique"

information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 15:16

L’anniversaire de la signature de la paix en Algérie questionne l’état des mémoires autour des huit années de guerre qui ont laissé des séquelles psychologiques et politiques durables dans les deux sociétés, françaises et algériennes. Pour Sylvie Thenault, historienne et directrice de recherche au CNRS, la mémoire de ces accords est utilisée au gré des relations diplomatiques comme un levier politique. Elle était l'invitée de France 24 en cette journée de commémoration.