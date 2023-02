information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 21:06

Vladimir Poutine a déclenché au petit matin du 24 février 2022 le pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un an plus tard, des villes entières ont été détruites, une partie du pays est occupée et le bilan humain est catastrophique. Dans les villages libérés du sud du pays, les habitants tentent un timide retour à la maison.