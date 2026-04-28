Dans une salle de concert à Wroclaw, en Pologne, des notes stridentes d'"All Blues" de Miles Davis résonnent en hommage à ce géant du jazz, ainsi qu'au saxophoniste John Coltrane, nés tous les deux il y a cent ans. La scène accueille le trompettiste américain Terence Blanchard et le saxophoniste Ravi Coltrane, fils de John Coltrane.
100 ans après la naissance de Davis et de Coltrane, des jazzmen leur rendent hommage
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