Zones d’ombre et propagande autour de l’attaque de "saboteurs" en Russie

information fournie par France 24 • 03/03/2023 à 19:34

Jeudi 2 mars, le "Corps Bénévole Russe", un groupe de combattants nationalistes russes intégrés à l’armée régulière ukrainienne, a revendiqué des attaques dans la région de Briansk, frontalière avec l’Ukraine, côté russe, pour "libérer la Russie" du "régime sanguinaire". L’Ukraine dément toute implication dans ce que Vladimir Poutine a qualifié "d’acte terroriste". Les médias et officiels russes évoquent deux morts ainsi qu'un enfant blessé et accusent les "nazis ukrainiens". De nombreuses zones d’ombres et une propagande autour d’un épisode sans précédent dans la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine.