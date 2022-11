information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 18:14

Rendez-vous avec le rappeur prodige, Zikxo, qui fait la fierté de la nouvelle génération du rap français. Connu et reconnu pour sa plume aiguisée, il a su trouver en quelques années un parfait équilibre entre les codes " old school " et 2.0. Retour sur son enfance, ses nombreux voyages et son attachement à la Guyane, département dont il est originaire. Dans cet épisode, Christiane Taubira offre une vidéo surprise.