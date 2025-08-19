 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zelensky accueilli par Trump à son arrivée à la Maison Blanche

information fournie par AFP Video 19/08/2025 à 09:30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli par le président américain Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche avant une rencontre cruciale entre les deux hommes. IMAGES

Guerre en Ukraine
Donald Trump
