Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli par le président américain Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche avant une rencontre cruciale entre les deux hommes. IMAGES
Zelensky accueilli par Trump à son arrivée à la Maison Blanche
