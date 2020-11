Yubo : la plateforme sociale de la Génération Z

France 24 • 20/11/2020 à 19:51

Au printemps, la génération Z confinée a passé 3 heures de plus par jour sur son téléphone, devenu son principal vecteur de lien social. Une application a particulièrement su les séduire : Yubo !

Un réseau social, 100 % français, qui cartonne aux États-Unis et Royaume-Uni. On peut s'y faire des amis dans le monde entier, mais aussi s'engager dans des causes et défendre sa vie privée. Ses 40 millions d'utilisateurs font-ils de Yubo l'anti-Tik Tok ? Son co-fondateur et CEO, Sacha Lazimi nous répond.