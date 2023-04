Yémen : en route vers des perspectives de paix ?

information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 15:54

Après huit ans de guerre, une délégation saoudienne s’est rendue dimanche 9 avril à Sanna, capitale contrôlée par les rebelles Houthis pour négocier la paix. Selon David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue "Orients Stratégiques", auteur du livre "Géopolitique de l’Arabie saoudite" (Armand Colin) et invité de France 24, "il y a une dynamique plutôt vertueuse avec les grands acteurs que sont Riyad et Téhéran, et pour la population, cela serait une perspective qui leur permettrait de souffler après huit ans de guerre." Explications.