information fournie par France 24 • 08/03/2022 à 20:42

Yannick Jadot, candidat EELV à l'élection présidentielle, est l'invité de la première partie de Mardi politique. Dans la seconde, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Nicolas Bay, eurodéputé et vice-président du parti d'Éric Zemmour, Reconquête ! Il est question de la guerre en Ukraine et de la campagne présidentielle, avec notamment l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron.