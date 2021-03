Yannick Jadot : "L'Europe se fait manipuler par les labos"

France 24 • 05/03/2021 à 17:02

Cette semaine dans Ici l'Europe, nous recevons le député européen français du groupe des Verts, Yannick Jadot, dont l'actualité est dominée par un rapport sur la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne. Militant de toujours de la cause écologiste et élu du Parlement européen depuis 2009, il nous dit ce qu'il pense de la stratégie vaccinale de l'Union et des négociations menées par la Commission. Il parle aussi de ses ambitions politiques nationales pour l'élection présidentielle de 2022, qu'il ne cache pas, fort d'une troisième place aux dernières élections européennes.