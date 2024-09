information fournie par France 24 • 10/09/2024 à 19:04

Le typhon Yagi a fait des dizaines de morts au Vietnam, en Chine et aux Philippines. Le réchauffement climatique a augmenté le volume de pluies charriées par ces phénomènes et c'est ce qui les rend plus dangereux. Les températures anormalement élevées des océans "dopent" aussi les typhons. Explications.