Xi Jinping en Malaisie, D. Trump pense qu’il veut « entuber » les Etats-Unis

information fournie par France 24 • 15/04/2025 à 23:12

La tournée asiatique de Xi Jinping était prévue depuis des mois mais elle tombe à pic pour organiser la résistance face aux surtaxes douanières de Donald Trump. Même s’il est convaincu que le déplacement du président chinois au Vietnam a eu pour but « d’entuber » son pays, le président des Etats-Unis affirme qu'il est ouvert à des négociations avec la Chine à condition qu'elle fasse le premier pas.

Xi Jinping cherche de son côté à créer un contre-pouvoir avec ses voisins asiatiques mais les tensions géopolitiques, notamment territoriales, compliquent la donne et certains pays n’ont pas intérêt à braquer Washington. La Malaisie, étape de ce mardi, veut éviter de se fâcher avec les Etats-Unis, premier client de ses exportations, et qui la taxe à "seulement" 24%, contre 145% pour la Chine.

Pékin résiste aussi au niveau industriel et a ordonné à ses compagnies aériennes de ne plus accepter les livraisons d’avions Boeing, alors que les surtaxes douanières font plus que doubler le coût des appareils et des pièces détachées fabriquées aux Etats-Unis et importées sur son territoire.