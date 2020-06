France 24 • 24/06/2020 à 09:56

Le patron-fondateur de Wirecard, Markus Braun, qui avait démissionné vendredi, a été arrêté lundi en Allemagne et libéré contre une caution de 5 millions d'euros. Il est soupçonné d'avoir gonflé le bilan de son groupe pour le rendre plus attractif aux yeux des investisseurs et des clients. Un scandale qui rappelle l'affaire Enron de 2001.