Fondé en 2015, Waga Energy est un producteur de biométhane issu de la valorisation des gaz provenant des sites de stockage de déchets.

Sur le plateau de l'Actu Bourse, son PDG et cofondateur Mathieu Lefebvre commente le chiffre d'affaires 2024 et détaille les perspectives de la société entre dynamisme commercial aux Etats-Unis, développement en Amérique du Sud et objectifs financiers de moyen long terme.

