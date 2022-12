Vu de Russie : Viktor Bout l'otage et Brittney Griner la criminelle

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 19:25

Sur les chaînes de télévision russes, l'échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis a viré à l'échange des rôles entre Viktor Bout et Brittney Griner. D'un côté, Viktor Bout, trafiquant d'armes russe condamné à 25 ans de prison aux États-Unis, est connu depuis les années 1990 pour avoir fourni les belligérants des conflits les plus sanglants de la planète. Il est présenté en Russie comme la victime innocente et héroïque d'un complot américain. De l'autre, Brittney Griner, star du basket américain, a été condamnée à neuf ans de colonie pénitentiaire en Russie pour avoir transporté une faible quantité d'huile de haschich que ses avocats disaient thérapeutique. Elle est présentée comme coupable. Et, surtout, la propagande russe dénigre le fait qu'elle soit noire et lesbienne. Elena Volochine décrypte comment ces discours sont corollaires de la propagande qui accompagne la guerre en Ukraine.