Vous connaissez le CAC 40, découvrez le CAC 40 ESG !

information fournie par Euronext • 01/07/2024 à 10:17

Dans cette émission mensuelle, Fabrice Rahmouni, Group Head of Indices chez Euronext nous explique le rôle de la Bourse dans l'univers des indices et présente notamment, les indices de référence nationaux bien connus, tels que le CAC 40 pour la France. Il se penche plus particulièrement sur la version ESG de ce dernier, connue sous le nom de CAC ESG. Comment est construit l'indice et pourquoi a-t-il été créé ? En quoi diffère-t-il du CAC 40 ? Quelle est son évolution ? Et comment investir dessus ? Autant de questions dont les réponses sont à découvrir dans cette vidéo !