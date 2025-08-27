Le président de la République apporte "son total soutien sur la démarche" du Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement et "sur les questions de produire plus et de dépenser mieux l'argent public", dit la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, lors du compte rendu du Conseil des ministres. François Bayrou va solliciter un vote de confiance, a priori perdu d'avance, devant l'Assemblée nationale le 8 septembre sur le désendettement de la France. SONORE
Vote de confiance: Macron apporte son "soutien total" à la démarche de Bayrou (Primas)
