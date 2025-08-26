“Je ne demande à personne de se renier, mais on peut réfléchir”, déclare à la presse le Premier ministre François Bayrou en marge de l'université d'été de la CFDT, demandant aux oppositions “de remettre en question les réflexes spontanés” alors que les députés sont amenés à voter sur la confiance au gouvernement le 8 septembre. SONORE
Vote de confiance: Bayrou demande aux oppositions de "réfléchir"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro