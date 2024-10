information fournie par France 24 • 30/10/2024 à 10:13

La présidentielle américaine a officiellement lieu le 5 novembre. Mais les Américains peuvent déjà voter par correspondance ou en déposant eux-mêmes leur bulletin dans une urne à disposition. En 2020, les trois quarts des électeurs avaient voté avant le jour de l’élection. Et comme cette année-là, il pourrait y avoir des contestations sur le décompte et des soupçons de fraude lors du scrutin à venir. Reportage en Pennsylvanie de Fanny Chauvin et Jessica Le Masurier.