information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 22:40

Plusieurs unes de magazines notamment en Allemagne et en Turquie caricaturent le Président ukrainien. Volodymyr Zelensky serait en colère à cause de l’absence d’attention portée dans les médias au conflit en Ukraine au profit du conflit entre Israël et le Hamas. Il s’agit, en fait, de fausses couvertures destinées à démontrer que le président ukrainien serait contre Israël. Décryptage