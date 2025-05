Vladimir Poutine dit vouloir la paix, sa propagande maintient l’effort de guerre

information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 11:27

Après les pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens vendredi 16 mai à Istanbul, Vladimir Poutine a envoyé des signaux de bonne volonté à Donald Trump, sachant le président américain pressé de parvenir à un accord de paix. Mais en interne, le chef du Kremlin a continué de traiter les Ukrainiens de "nazis" et d’accuser les Britanniques et les Français de vouloir continuer de "faire la guerre à la Russie jusqu’au dernier Ukrainien". Une propagande calquée sur celle de Staline pendant la guerre de l’URSS contre la Finlande, remise au goût du jour par le conseiller en réécriture historique de Vladimir Poutine, et négociateur en chef sur le dossier ukrainien, Vladimir Medinsky.