VivaTech 2023 : faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ?

information fournie par France 24 • 16/06/2023 à 17:38

Le salon VivaTech se déroule cette semaine à Paris, avec comme sujet clé celui de l'intelligence artificielle (IA). Emmanuel Macron a annoncé 500 millions d'euros pour financer son développement. Comment y parvenir tout en limitant les dangers ? Quels enjeux pour l'économie et pour l'emploi ? Et alors que le Parlement européen donne le coup d'envoi à la première loi sur l'IA, comment réguler sans brider l'innovation ? L'Afrique et ses start-up étaient aussi à l'honneur de cette édition 2023.