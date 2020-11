Violences faites aux femmes : vaincre un fléau planétaire

France 24 • 26/11/2020 à 07:21

Ce 25 novembre est consacré à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Du Nigeria au Brésil, de la France à l'Inde, aucun pays n'échappe à la pandémie de Covid-19. Aucun n'échappe non plus à l'explosion des agressions subies par les femmes. Chaque année en France, près de 220 000 femmes sont victimes de violences commises par leur ancien ou actuel partenaire et 146 sont mortes en 2019. Pourquoi un si triste constat ? Et comment prévenir ces violences ?