Violences faites aux élus : l'État cherche à enrayer la montée des agressions

information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 16:49

Yannick Morez, maire de la commune de Saint-Brévin, a démissionné suite à des pressions de groupuscule d'extrême droite et l'incendie criminel de son domicile. À Amiens, un petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Les violence faites aux élus se multiplient et l'État cherche un moyen d'enrayer la montée des agressions. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain, de Politis, et David Revault d'Allonnes du Journal du Dimanche.