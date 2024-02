information fournie par France 24 • 20/02/2024 à 08:00

Symbole de nature et de santé, le sport détient pourtant quelques records en pollution ! Exemple : 70 % des vêtements et accessoires sont en fibres synthétiques et relâchent une infinité de micro et nanoplastiques dans les océans. En région parisienne, les Recycleries Sportives parient sur la seconde main dans le sport. Le marché pourrait quadrupler d’ici dix ans.