information fournie par France 24 • 23/01/2024 à 10:29

Et si l’accès à une alimentation équilibrée devenait un droit, comme celui à la santé ou à l’éducation ?... En théorie, c’est possible puisque nous produisons largement plus de nourriture que les besoins de l’humanité. Mais en pratique, la fracture alimentaire est profonde. Seule une infime minorité accède à une alimentation bonne pour la santé et pour la planète. En France, l’association VRAC propose une solution qui pourrait déboucher vers une sécurité sociale alimentaire. Regardez.