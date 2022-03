Vers une crise alimentaire mondiale ?

information fournie par France 24 • 23/03/2022 à 20:37

La guerre en Ukraine pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale, "un ouragan de famine" selon le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. L'Ukraine et la Russie sont les greniers de l'Europe. Elles constituent à elles deux 15% de la production mondiale de blé et près de 30% des exportations. L'Egypte, la Tunisie, l'Algérie sont particulièrement touchés par les pénuries et la flambée des prix mais aussi des pays comme l'Indonésie, la Turquie, le Mali ou encore le Burkina Faso.