Véhicules électriques : les batteries, un enjeu stratégique pour les constructeurs

France 24 • 28/06/2021 à 11:57

La transition vers le tout-électrique s'accélère dans le secteur automobile. Avec pour corollaire une course pour maîtriser la fabrication des batteries. De plus en plus de constructeurs se lancent dans l'aventure, et les projets d'usines géantes se multiplient. C'est notamment le cas en France, avec la création, par le groupe chinois Envision, d'une méga-usine de batteries sur le site de Renault à Douai. Une autre usine est aussi prévue, en partenariat avec la start-up française Verkor.