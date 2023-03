Valérie Boyer (LR) : "Je pense que le texte sera voté"

information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 19:18

Pour cette semaine cruciale sur la réforme des retraites, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône et vice-présidente des Républicains, la droite, dont l’exécutif a besoin pour faire passer son texte à l’Assemblée nationale jeudi. Même si la majorité veut y croire, certains députés LR hésitent encore à donner leur voix. Pour Valérie Boyer, cette réforme "a été très mal préparée techniquement et politiquement".