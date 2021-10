information fournie par France 24 • 05/10/2021 à 17:21

Le Sénat a publié un rapport intitulé "Influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences". Dans ce document, il pointe les pays les plus actifs, à savoir la Turquie, la Russie, certains pays du Golfe persique et surtout la Chine, et tape du poing sur la table. Pour en parler, Ali Laidi reçoit le sénateur de la majorité André Gattolin qui a rédigé ce rapport.