information fournie par France 24 • 23/07/2021 à 11:24

Le 1er juin, la Commission européenne a démarré le processus historique d'émission de dette commune pour financer son plan de relance. Un plan global de 750 milliards d'euros baptisé "Next Generation EU", dont la mise en œuvre est souvent critiquée pour sa lenteur. Les 27 ont pour la plupart déjà soumis leurs projets nationaux. Priorité au climat et au numérique, qui devront représenter 37 % et 20 % des investissements au minimum.