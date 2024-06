Une France de droite dure altérera les débats sur la conduite de la politique de l'UE

information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 15:40

Les dirigeants de l'UE réunis en sommet se sont entendus jeudi pour accorder un deuxième mandat à Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et confier la diplomatie européenne à une voix forte sur l'Ukraine, l'Estonienne Kaja Kallas. La reconduction de la dirigeante conservatrice allemande devra être confirmée par une majorité absolue d'eurodéputés : l'issue du vote, attendu mi-juillet, est incertaine : l'habituelle coalition des conservateurs, socialistes et libéraux au Parlement européen ayant été affaiblie lors des élections de juin par la forte poussée de l'extrême droite. Pendant ce temps, la France arrive au premier tour des législatives où l'extrême droite est donnée grande favorite. Plus de précisions avec Marc Pierini, chercheur à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l’Union européenne en Turquie et invité de France 24.