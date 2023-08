information fournie par France 24 • 28/08/2023 à 17:03

Cette année 2023 marque les 20 ans du festival Rock en Seine, au sud ouest de Paris. Pour cette édition, la programmation a encore une fois régalé les fans de musique avec des artistes comme les Strokes, Chemical Brothers, Christine and The Queens ou encore Cypress Hill. France 24 vous raconte tout sur les célébrations et se pose avec Silly Boy Blue, artiste montante de la scène indie pop française.