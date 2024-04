information fournie par France 24 • 09/04/2024 à 15:55

Les scientifiques décrivent cette nouveauté comme une révolution. Un test sanguin permettrait de différencier la dépression des troubles bipolaires et d'établir un diagnostic en seulement quatre semaines, contre huit à dix ans actuellement. La bipolarité est une maladie psychique qui touche plus de 1,5 million de personnes en France et pour laquelle l’errance médicale est courante.