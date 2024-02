Un smartphone open source à 50 euros : le pari fou d’un lycéen français

information fournie par France 24 • 23/02/2024 à 18:30

Ce n'est encore qu'un prototype, mais le "Paxo Phone" conçu par Gabriel Rochet, un lycéen de tout juste 17 ans, est une petite révolution. Placé sous le signe de la sobriété, il ne comporte pas d’appareil photo et n'héberge pas de réseaux sociaux, mais il permet de passer des appels, d’envoyer des messages et d’utiliser des applications essentielles. Pour un prix compris entre 50 et 100 euros, il permet à ses utilisateurs de se l’approprier entièrement : les logiciels sont open source, l’appareil peut être démonté et réparé par tous, et les données personnelles sont sanctuarisées. Une initiative rafraichissante alors le gratin de la téléphonie mondiale se réunit à Barcelone pour l’ouverture du Salon du mobile, le 26 février.