Un nouveau sommet Afrique-France pour redynamiser les relations

information fournie par France 24 • 08/10/2021 à 15:54

Dans ce numéro spécial de À l'Affiche, Laure Manent reçoit Gloria Fataki, directrice générale de Trace Congo et Ben-J, membre et cofondateur des Neg'Marrons. Ensemble, ils évoquent les mesures initiées par Emmanuel Macron pour installer une nouvelle dynamique des relations entre l'Afrique et la France. La culture y jouera un rôle important, que ce soit en tranchant la question de la restitution des biens culturels ou par la découverte de nouveaux artistes africains, exposés en France.