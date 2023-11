information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 10:55

Au sommaire de cette émission : la course à la Maison Blanche, à un an de la présidentielle américaine. L’ancien-locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, attend sa revanche. Nous faisons le point sur les différents candidats, sur leurs chances d'y arriver et sur les principaux thèmes de la campagne, avec notre chroniqueur Antoine Mariotti.