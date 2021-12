information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 11:24

Les manoeuvres russes à la frontière ukrainienne font craindre le scénario d'une invasion. Washington affirme détenir des preuves. On va plus loin avec Bruno Daroux et Hamdam Mostafavi du magazine L'Express. Regards croisés aussi sur les manifestations en Iran à l'heure où Téhéran reprend les négociations à Vienne sur son programme nucléaire.