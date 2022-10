Ukraine : plusieurs villes bombardées

information fournie par France 24 • 10/10/2022 à 12:25

Des bombardements meurtriers russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l'Ukraine lundi 10 octobre et le Bélarus a annoncé le déploiement de troupes Russo-bélarusses, deux jours après la destruction partielle du pont de Crimée. "Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la terre", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, appelant la population à rester aux abris et réclamant à la France et l'Allemagne une réponse "dure" à la Russie ainsi qu'une réunion d'urgence du G7.