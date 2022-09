information fournie par France 24 • 13/09/2022 à 12:22

Alors que Kiev revendique avoir repris 6000km2 de territoire ukrainien à l'armée russe, Vladimir Poutine se voit contesté chez lui, à Moscou et Saint-Petersbourg, où des élus réclament son départ. Que représentent ces voix dissidentes ? La Russie peut-elle perdre la guerre ? On va plus loin avec Anne Nivat et Bruno Daroux.