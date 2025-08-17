La "coalition des volontaires" qui rassemble les soutiens de Kiev, dont Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, se réunit en visioconférence, avec le président français s'exprimant depuis sa résidence d'été au fort de Brégançon.
Ukraine: début de la réunion en visioconférence de la "coalition des volontaires"
