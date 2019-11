Ugo Bernalicis : "Je suis allé voir Patrick Balkany à la prison de la santé"

France 24 • 12/11/2019 à 22:58

Il y a un an débutait le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui a déstabilisé le pays et qui a permis de faire entendre une France silencieuse et en souffrance. Que reste-t-il de cette contestation ? Ugo Bernalicis, député la France Insoumise du Nord, est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi Politique". Ensemble, ils reviennent également sur les conditions d'incarcération de Patrick Balkany, après que le député lui a rendu visite à la prison de la Santé.